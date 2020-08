"Project Power: Descobre o Poder" é o mais recente filme da Netflix a conquistar os espectadores - a produção chegou na passada sexta-feira, dia 14 de agosto, ao serviço de streaming, e no fim de semana de estreia conquistou o primeiro lugar do top dos conteúdos mais vistos na plataforma em Portugal.

Protagonizado por Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback e Jamie Foxx, o filme "realista, de adrenalina e emocionante", decorre nas ruas de Nova Orleães. "Nas ruas de Nova Orleães, surge um rumor sobre um novo e misterioso comprimido que confere superpoderes únicos a cada pessoa que o toma. Mas há um senão: não se sabe o que vai acontecer até se tomar o comprimido. Enquanto algumas pessoas desenvolvem pele à prova de bala, invisibilidade e força sobre-humana, outras têm reações bem mais letais", avança a Netflix.

"Mas quando o comprimido faz com que o crime na cidade atinja níveis perigosos, um polícia local (Joseph Gordon-Levitt) forma equipa com uma traficante adolescente (Dominique Fishback) e um ex-soldado movido por uma vingança secreta (Jamie Foxx) para enfrentar poder com poder ao arriscar tomar o comprimido de modo a encontrar e derrubar o grupo responsável pela sua criação", acrescenta o serviço de streaming.