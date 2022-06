“O programa CinEd foi novamente selecionado para financiamento pelo programa Europa Criativa / MEDIA, através da linha de financiamento ao desenvolvimento de públicos e educação ao cinema. Assim, o projeto ‘CinEd 2.1 – Let’s Watch Together’, um dos oito projetos selecionados (entre os 38 que se candidataram), e o que melhor classificação obteve, prolongará a sua atividade no biénio 2022-2024”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela Cinemateca Portuguesa.

O CinEd foi criado em 2015, sob coordenação do Instituto Francês, com financiamento do programa Europa Criativa, e foi entretanto continuado pela Cinemateca Portuguesa, à frente de um consórcio que reúne vários países europeus.

Portugal já fazia parte deste programa, que tem como objetivo promover a descoberta do cinema europeu junto dos jovens entre os 6 e os 19 anos, com a participação da Cinemateca e da associação Os Filhos de Lumière como parceiros, mas é coordenado pelo instituto português desde outubro do ano passado.

O projeto CinEd 2.1 abrange 12 países: Portugal, Bulgária, Roménia, Alemanha, Espanha, Itália, República Checa, Croácia, Finlândia e Grécia, e ainda Lituânia e Turquia, enquanto parceiros associados.

“A participação portuguesa estende-se, para além da Cinemateca como líder e coordenadora, à Associação Os Filhos de Lumière (parceiro da iniciativa desde a primeira edição) e ao parceiro tecnológico MOG Technologies SA, que coordena os instrumentos informáticos do CinEd”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

O CinEd 2.1 será desenvolvido “em estreita colaboração entre, por um lado, escolas e professores, e, por outro lado, os membros do consórcio, alguns deles parceiros da Cinemateca na FIAF (Federação Internacional dos Arquivos de Filmes) tais como o Deutsches Filminstitut & Filmmuseum e a Cinemateca Grega (Tainiothiki Tis Ellados)”.

A existência do programa CinEd passa por uma plataforma digital, na qual estão disponíveis mais de uma dezena de filmes, entre longas e curtas-metragens, de cinema europeu, acessíveis a professores e alunos, juntamente com os respetivos cadernos e conteúdos pedagógicos.

O CinEd inclui também a formação de professores e a realização de sessões de cinema em sala.

Da coleção de filmes disponibilizados fazem parte três obras portuguesas: “Aniki bobó”, de Manoel de Oliveira, “Sangue”, de Pedro Costa, e “Uma pedra no bolso”, de Joaquim Pinto.

Na primeira fase, entre 2015 e 2020, o CinEd promoveu o cinema europeu e chegou a mais de 62 mil crianças e jovens, e realizou cerca de 1.400 projeções de cinema.