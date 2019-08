A protagonista da nova versão em imagem real de um clássico animado da Disney, “Mulan”, com estreia mundial no final de março de 2020, envolveu-se numa polémica que pode eventualmente vir a ter sérias repercussões na carreira do filme. A propósito dos protestos de Hong Kong que têm decorrido nas últimas semanas, a sino-americana Liu Yifei postou na plataforma social chinesa Weibo, onde tem 65 milhões de seguidores, as frases “Eu apoio a polícia de Hong Kong, agora podem bater-me” e “Que vergonha, Hong Kong”, adicionando a hashtag “Ialsosupporthongkongpolice” (“eu tambem apoio a policia de Hong Kong”) e um emoji com um coração.

Se por um lado a mensagem teve cerca de 72.000 likes e mais de 65.000 partilhas nas primeiras 24 horas, fora da China a reação foi a oposta, principalmente no Twitter e o no Instagram, onde a hashtag #BoycottMulan, de apelo ao boicote à estreia do filme, se tornou viral.

A percepção de que a atriz está contra um protesto visto como pró-democrático e a favor da violência policial levou a várias reações inflamadas nas redes sociais, acusando a intérprete de ir contra a própria personagem de Mulan ao apoiar a supressão da democracia e das liberdades.