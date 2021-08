O protagonista de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" não deixou o CEO da Disney sem resposta após este descrever o próximo filme da Marvel como "uma experiência interessante".

Ao contrário de outros títulos da Disney, lançados em simultâneo nos cinemas e na plataforma de streaming (na maioria das vezes com acesso premium), o próximo filme da Marvel e anunciada grande aposta numa maior diversidade na quarta fase do Universo Cinematográfico terá um lançamento exclusivo nas salas de 45 dias.

Bob Chapek, CEO da Disney, descreveu na apresentação dos resultados do último trimestre na quinta-feira como "uma experiência interessante" numa altura em que as bilheteiras estão a sofrer o impacto do agravamento da pandemia por causa da variante Delta da COVID-19 nos EUA.

Numa reação apaixonada, Simu Liu quis recordar que a expectativa que existia para "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" antes da pandemia ter "trocado as voltas" ao mundo do cinema: ter o mesmo impacto nos espectadores asiáticos que "Black Panther" teve nos de origem negra.

"Não somos uma experiência. Somos os marginalizados; os subestimados. Estamos a romper os limites. Somos a celebração da cultura e alegria que irá perseverar após um ano de luta. Sonos a surpresa. Estou entusiasmado [tradução não literal] para fazer história a 3 de setembro. Juntem-se a nós", escreveu o ator canadiano de origem chinesa e duplo no sábado.

No filme, Shang-Chi é um jovem super-herói cuja jornada de auto-descoberta começa ao enfrentar o passado que julgava ter deixado para trás, quando é atraído para a teia da misteriosa organização "Dez Anéis". No elenco estão ainda Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

A estreia portuguesa está confirmada para 2 de setembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO