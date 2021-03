O protótipo do monstro de "Alien - O 8.º Passageiro" (1979), o fato usado por Al Pacino em "Scarface - A Força do Poder" (1983) e uma varinha de Harry Potter estão entre cerca de 800 itens icónicos de Hollywood a serem leiloados no final de abril em Los Angeles.

Peça central deste leilão organizado pela casa especializada Julien's Auctions, o traje em tamanho natural de Xenomorph, a criatura alienígena do filme dirigido por Ridley Scott, tem um preço de venda estimado entre 40.000 e 60.000 dólares [33,56 a 50,34 mil euros].

"Foi criado por H.R. Giger, um escultor muito famoso, e serviu como um protótipo para a criatura alienígena do primeiro filme 'Alien'", disse o CEO da Julien's Auctions, Martin Nolan, à agência France Press.

O fato usado por Al Pacino na última e uma das mais marcantes cenas de "Scarface" custa entre 20 mil e 30 mil dólares [16,78 a 25,17 mil euros], de acordo com Nolan.

Também serão oferecidos figurinos e acessórios da saga "Batman", como a fato usado por Val Kilmer, a arma cenográfica utilizada por Arnold Schwarzenegger como Mister Freeze, além da máscara de Michelle Pfeiffer como Catwoman.

Haverá também itens diversos como o isqueiro e o distintivo policial de Bruce Willis em "Assalto ao Arranha-Céus" (1988), uma pistola a laser de "O Regresso de Jedi" (1983) e as famosas "mãos de tesoura" de Johnny Depp no seu papel de Edward no filme de Tim Burton de 1990 por 30 mil a 50 mil dólares [25,17 a 41,95 mil euros].

A varinha que Daniel Radcliffe empunhou em "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (2005) estará à venda por um preço estimado entre 8 mil e 10 mil dólares [6,71 a 8,39 mil euros].

Os fãs também poderão optar por uma das varinhas do Professor Snape, por entre seis mil e oito mil dólares [5,03 a 6,71 mil euros].