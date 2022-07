Numa revelação surpreendente, Joaquim de Almeida confirmou que vai entrar no filme "Velocidade Furiosa 10", atualmente em rodagem por vários países, incluindo Portugal.

Trata-se de um regresso: o ator português foi o vilão Hernan Reyes, um homem de negócios corrupto e barão da drogas que controlava as favelas do Rio de Janeiro, num dos melhores títulos da saga, "Velocidade Furiosa 5", em 2011, que também introduziu Dwayne Johnson como o agente especial Luke Hobbs.

Foi o próprio Joaquim de Almeida que deu a "notícia" indiscreta durante uma entrevista a Manuel Luís Goucha na segunda-feira, quando se falava nos atores da nova geração com carreira internacional.

"Eu diria que a Daniela Melchior é a mais lançada delas todas. Está em tudo. Eu agora estive com ela no 'Fast & Furious', no dez. Ela tem o papel principal, eu faço o mesmo que... enfim, não posso falar disso, que ainda por cima é proibido", contou antes de interromper.

O EXCERTO DA ENTREVISTA.

Joaquim de Almeida em "Velocidade Furiosa 5"

Com rodagem ainda no Reino Unido e Itália, no vasto elenco até agora conhecido de "Fast X" estão Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Charlize Theron, Helen Mirren, Cardi B, Jason Momoa, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno, além de Daniela Melchior.

Consta ainda que haverá participações de John Cena e Jason Statham.

O filme é realizado pelo francês Louis Leterrier, que dirigiu, entre outros, “Mestres da Ilusão” e “O Incrível Hulk”. Inicialmente o realizador de “Fast X” era Justin Lin, que acabou por desistir, mas manteve-se ligado ao projeto.

De acordo com a publicação norte-americana The Hollywood Reporter, em maio o orçamento do filme já tinha ultrapassado os 300 milhões de dólares (cerca de 284 milhões de euros), valor que não inclui gastos em ‘marketing’ e publicidade.

O filme “Fast X” tem estreia prevista para 19 de maio de 2023, nas salas de cinema dos Estados Unidos da América.