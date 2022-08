Em entrevista ao site Collider, o realizador Chad Stahelski afirmou que o quarto filme da saga “John Wick”, que está agora em fase de pós-produção para estreia em março de 2023, “será mais longo que os outros três, mas não muito mais”.

O cineasta concretizou que “estamos a poucos minutos de ter a montagem fechada (…) As nossas sequências estão fechadas. O filme está essencialmente fechado. Há provavelmente mais umas poucas semanas de pequenos ajustes, e fechamos o filme e ficamos a trabalhar a música, o som e os efeitos”.

A duração das películas de John Wick tem crescido a cada filme, sempre realizados por Stahelski: “John Wick” teve 101 minutos, “John Wick 2” teve 122 minutos e “John Wick 3: Implacável” teve 131 minutos, tendo os orçamentos e receitas de bilheteira aumentado na mesma proporção.

O argumento do filme ainda não foi revelado mas sabe-se que regressam os atores Laurence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick, contando com as novas presenças de Donnie Yen, Bill Skarsgård, Marko Zaror, Rina Sawayama e Scott Adkins. A estreia internacional está agendada para 23 de março de 2023.

TRAILER: