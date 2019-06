Nem Quentin Tarantino passou ao lado do evento cinematográfico que foi "Vingadores: Endgame".

Tal como outros fãs, o realizador arranjou tempo para fazer uma maratona de visionamentos como preparação antes de assistir ao culminar do Universo Cinematográfico Marvel iniciado em 2008 (embora o presidente do estúdio tenha dito que esta fase só termina com "Homem-Aranha: Longe de Casa").

Muito ocupado com a preparação do seu próximo filme, "Era Uma Vez em... Hollywood", Tarantino admitiu numa entrevista para o número de junho da Empire que estava um bocado atrasado e "Mulher-Maravilha" e "Black Panther" tinham sido os únicos filmes de super-heróis que tinha visto no ano passado.

Das descobertas, a nova energia que Taika Waititi trouxe a "Thor: Ragnarok" tornou-o categoricamente como um favorito na lista de preferências.

"Adorei-o. Foi o meu favorito da saga desde 'Vingadores' [2012]", drasticamente o meu favorito", sentenciou.

"Era Uma Vez em... Hollywood" estreia a 15 de agosto em Portugal.