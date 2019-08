Sempre sonhou em dar voz a uma personagem de um filme? Durante a Comic Con Portugal, que decorre nos dias 12, 13, 14 e 15 de setembro no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a Disney vai abrir um casting de vozes para o filme "Frozen II: O Reino do Gelo".

Durante os quatro dia do evento, vai estar disponível no recinto um estúdio móvel, onde irá "decorrer um casting exclusivo para selecionar a voz de uma das personagens do novo filme". Em Portugal, "Frozen II: O Reino do Gelo" tem estreia marcada para o dia 21 de novembro e "esta será uma oportunidade única para todos aqueles que alguma vez sonharam em dar voz a uma personagem de um filme de animação".

No novo filme, Elsa vai enfrentar as águas do oceano e a história vai girar em torno da origem dos seus poderes mágicos e se eles serão suficientes para enfrentar uma nova ameaça ao seu reino. Para descobrir a verdade, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven embarcam numa viagem para norte, pelas terras encantadas até ao desconhecido.

Veja o trailer:

O primeiro filme chegou aos cinemas em 2013 e tornou-se a animação de maior sucesso de bilheteira de sempre. Para esta sequela, regressam na versão original as vozes de Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad.