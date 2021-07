Mark Wahlberg está arrependido da dieta extrema para ganhar peso rapidamente por causa de um filme.

Em "Father Stu" ["Padre Stu", em tradução literal], o ator interpreta uma personagem verídica, Stuart Long, um antigo pugilista que passa por uma experiência de projeção da consciência após um grave acidente de mota e redescobre a sua fé, entrando no seminário.

Famoso pelo exercício físico para manter o corpo tonificado, Wahlberg revelava numa entrevista a Jimmy Kimmel em abril, já em plena rodagem do filme, que ia ter a assistência de um treinador para o ajudar a ganhar peso de forma saudável, mas também não escondeu o entusiasmo por ter a oportunidade de comer muita coisa que não fazia parte da sua dieta habitual assim que gravasse as cenas de boxe.

Também foi partilhando com os seus fãs nas redes sociais o processo para ganhar quase 20 quilos em menos de um mês.

O tom do ator foi muito diferente já após o fim da rodagem.

"Infelizmente, tinha de consumir sete mil calorias durante duas semanas, e depois 11 mil nas outras duas semanas. E isso foi divertido durante uma hora", reconheceu numa recente entrevista a Jimmy Fallon.

"É uma coisa tão física e difícil de fazer. Perder peso... é mais uma questão de disciplina - simplesmente não comes e fazes exercício. E isto, mesmo quando se está cheio, acordava após uma refeição e fazia outra refeição. Estava a comer a cada três horas, Não foi divertido", admitiu.

A festejar os 50 anos durante a rodagem, a idade também não ajudou.

"Fica realmente bastante difícil a partir do momento em que o metabolismo começa a abrandar", reconheceu o fanático da boa forma física.

A explicação para a rapidez tem uma explicação: depois de passar seis anos a tentar fazer o filme, apenas tinham 30 dias para a rodagem.

"E também fui maluco por eu próprio ter avançado com muito do financiamento. Portanto sabia que o tempo estava a contar e à minha custa, e as coisas fazem-se bastante depressa quando é esse o caso", concluiu.