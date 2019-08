"Dois Papas" é o título do mais recente filme do realizador e produtora brasileiro Fernando Meirelles, que se estreará a 20 de dezembro no Netflix em Portugal, revelou hoje a produtora e plataforma de 'streaming'.

O filme conta com interpretações de Anthony Hopkins e Jonathan Pryce e é apresentado como "uma íntima história sobre uma das mais dramáticas transições de poder dos últimos dois mil anos".

Inspirado nos acontecimentos reais da transferência de poder entre os Papas Benedito (Anthony Hopkins) e Francisco (Jonathan Pryce), o filme tem argumento de Anthony McCarten.

A Netflix nos EUA também lançou o trailer.

Fernando Meirelles é realizador de títulos aclamados como "Cidade de Deus" (2002), "O fiel Jardineiro" (2005) e "Ensaio sobre a Cegueira" (2008), este último a partir do romance homónimo de José Saramago.