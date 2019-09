"A precisar de dinheiro e entusiasmada com a oportunidade de carreira", revela que aceitou ir a outro bar com Cohen, ignorando as tentativas de sedução e comentários sobre a sua vida sexual.

Segundo o seu relato, "a próxima coisa que se lembra é acordar nua" numa cama e o realizador a agredi-la sexualmente.

Após vomitar na casa de banho e regressar à cama, Cohen tentou iniciar relações sexuais, mas parou quando "Jane" lhe pediu.

O The Huffington Post analisou documentos médicos que mostram que a atriz "procurou tratamento para agressão sexual após encontrar-se com Cohen" [...] e "duas pessoas próximas" confirmam que esta lhes contou o que tinha acontecido logo na época e outra vez um ano mais tarde.

Martin Singer, um advogado famoso que já defendeu outros homens na indústria acusados de conduta sexual imprópria, enviou um desmentido de 13 páginas ao Huffington Post antes da publicação do artigo, descrevendo a acusação como "um esforço para alimentar o frenesim 'MeToo' da comunicação social".

Singer salienta ainda que foi Cohen que insistiu que "Jane" saísse quando a reunião chegou ao fim.

O artigo revela que a atriz quis um pedido de desculpas do realizador, agora com 70 anos, após o escândalo Harvey Weinstein, mas o advogado diz que este pensou que era uma tentativa de extorsão.

Foi ainda divulgado que "Jane" e a filha do realizador conheciam-se por causa do projeto de TV que não avançou e após a denúncia de fevereiro, conversaram e a atriz decidiu avançar publicamente com a sua história para apoiá-la.