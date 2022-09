O terceiro capítulo à volta dos Quatro Cavaleiros e das suas lutas contra os corruptos já tem realizador.

O próximo filme "Mestres da Ilusão será realizado por Ruben Fleischer, confirmou oficialmente o estúdio à publicação Deadline.

Trata-se do realizador do recente sucesso "Uncharted", mas, mais importante, um "homem da confiança" de dois dos atores da saga de magia: Jesse Eisenberg e Woody Harrelson.

Os dois trabalharam com o realizador em "Bem-vindo à Zombieland" (2009) e na sequela "Zombieland: Tiro Duplo" (2019). No caso de Woody Harrelson, houve ainda uma pequena participação como vilão em "Venom" (2018), a abrir caminho para a sequela "Venom: Tempo de Carnificina" (2021), que foi dirigida por Andy Serkis.

Ruben Fleischer

"Há três coisas neste mundo que absolutamente adoro... Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e magia. Ter a oportunidade de trabalhar com estes dois talentosos atores, assim como o resto do incrível elenco dos filmes 'Mestres da Ilusão' é um sonho tornado realidade", destacou o realizador no comunicado oficial.

Para o argumento da história, o estúdio chamou o reputado Seth Grahame-Smith ("Orgulho e Preconceito e Guerra" e "Lego Batman: O Filme", além de produtor dos filmes de terror "It"), que vai trabalhar com Ruben Fleischer num novo rascunho de uma versão escrita por Eric Warren Singer (que escreveu "Top Gun: Maverick" e foi nomeado para os Óscares por "Golpada Americana").

Realizado pelo francês Louis Leterrier, o primeiro "Mestres da Ilusão" foi um inesperado sucesso de bilheteira em todo o mundo em 2013, incluindo Portugal.

O filme mostrava um grupo de ilusionistas, conhecidos como Os Quatro Cavaleiros (Eisenberg, Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher), que executavam uma série de ousados esquemas contra bancos e empresas corruptas.

Eram uns modernos Robin dos Bosques admirados pelo público, mas que se envolvem num jogo de gato e rato com um agente do FBI (Mark Ruffalo) e uma detetive da Interpol (Mélanie Laurent) lançados na sua perseguição.

No elenco destacavam-se ainda os veteranos Morgan Freeman e Michael Caine.

Três anos mais tarde, Eisenberg, Harrelson, Franco, Ruffalo, Freeman e Caine regressaram para mais uma nova aventura alucinante que elevava a ilusão a novos patamares à volta do mundo, realizada por Jon M. Chu.

A eles juntava-se Lizzy Caplan como uma nova personagem e o "alvo" dos Cavaleiros era uma magnata da tecnologia interpretado por Daniel Radcliffe.