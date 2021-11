Começou oficialmente a produção do terceiro "Guardiões da Galáxia".

Esta segunda-feira, James Gunn partilhou a foto do reencontro em Atlanta (Geórgia, EUA) com vários atores do filme, que foi anunciado oficialmente há mais de quatro anos.

"Tem sido uma jornada estranha, longa e, por vezes, desafiadora para chegar aqui, mas os obstáculos ao longo do caminho só tornaram este momento mais feliz. De volta ao set com a minha família 'Guardians' para o primeiro dia de rodagem 'Guardiões da Galáxia, Vol. 3", partilhou o realizador, que aparece com Chris Pratt, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan e Sean Gunn, mas também o 'estreante' nos filmes Will Poulter, que será Adam Warlock.

A "jornada estranha, longa e, por vezes, desafiadora" tem muitas etapas que são do domínio público.

Em julho de 2018, já após ter entregue o argumento e estar a avançar com a preparação para a pré-produção do terceiro filme, James Gunn foi despedido pela Disney por causa de várias mensagens controvérsias antigas publicadas nas redes sociais "indefensáveis e inconsistentes" com os valores do estúdio.

Muitos fãs e atores dos filmes colocaram-se publicamente de lado do realizador e seguiram-se vários encontros privados com Alan Horn, presidente da Disney, que determinou o despedimento.

Convencido pelo seu imediato pedido de desculpas público e a forma como lidou posteriormente com a situação (James Gunn manteve-se em silêncio, mesmo nas redes sociais, nunca criticando o estúdio), Horn decidiu anular a decisão em outubro, ainda que isso só tenha sido anunciado oficialmente em março de 2019.

Porém, longe de ter ficado na lista negra" de Hollywood por causa do escândalo, ainda em outubro James Gunn já se tinha tinha comprometido com o projeto de escrever e realizar "O Esquadrão Suicida" para a 'rival' DC Comics. A Marvel aceitou esperar até ao lançamento desse filme no verão de 2021 antes de voltar a contar com o realizador.

Entre o escândalo e os reajustamentos no calendário de outros filmes da Marvel afetados pelo impacto da pandemia, o "Volume 3", que chegou a estar anunciado para 1 de maio de 2020, tem agora estreia prevista para 5 de maio de 2023.