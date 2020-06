Na história sobre quatro veteranos afro-americanos que regressam ao país asiático décadas após o fim da guerra, o realizador chega a colocar um deles como apoiante de Trump.

"Todos estes tipos negros de meia-idade não pensam da mesma forma. Portanto, pensámos no que é que poderia ser a coisa mais extrema que podíamos fazer e foi ser um apoiante do Agente Laranja [...] existem negros, uma pequena percentagem, mas existem negros que andam a beber o sumo do Agente Laranja", recordou numa das entrevistas.

Sistematicamente, os meios de comunicação social acabam por ter de esclarecer de quem se trata pois Spike Lee usa a alcunha como se fosse natural e de conhecimento universal.

“Agente Laranja, caso não tenha adivinhado, é a sua alcunha para Donald Trump", indicou por exemplo a publicação Vanity Fair.

A alcunha já tinha aparecido durante a promoção de "BlacKkKlansman" (2018), mas só se tornou popular agora, em parte por causa da inspiração: o tom artificial do bronzeado de Donald Trump e a arma química usada pelo exército dos EUA no Vietname.

"Da 5 Bloods: Irmãos de Armas" está disponível na Netflix desde 12 de junho.

