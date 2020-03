Mais de oito anos depois, deixa tudo em pratos limpos.

"Não acreditava que podia fazer um bom filme do argumento com que estavam a pensar avançar. Acho que teria tido muito impacto, teria parecido que era culpa minha. Teria parecido como, 'Oh, meu Deus, esta mulher foi a realizadora e falhou todas essas coisas'. Essa foi a única altura na minha carreira em que realmente pensei 'Façam isto com [outro realizador] e não vai ser um grande problema", revelou à Vanity Fair.

"Não se podem fazer filmes em que não se acredita. A única razão para o fazer seria para provar às pessoas que era capaz. Mas não teria provado nada se não tivesse sucesso. Acho que não teria outra oportunidade. E portanto, estou super grata", concluiu sobre o tema aquela que se tornou, com "Mulher-Maravilha 1984", a a realizadora, argumentista e produtora mais bem paga da história do cinema.

O eleito acabou por ser Alan Taylor, que tinha um currículo no cinema de pouca expressão, com filmes como «Palookaville» ou «Kill the Poor», mas vastíssima experiência em televisão, com alguns dos mais importantes episódios de séries como «A Guerra dos Tronos», «Boardwalk Empire», «Roma», «Mad Men», «Lost» e "Deadwood".

"Mulher-Maravilha 1984" adiou de junho para 14 de agosto por cansa da pandemia de coronavírus.

