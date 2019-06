A realizadora argentina Lucrecia Martel vai presidir ao júri que atribuirá o Leão de Ouro na 76ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciou a organização esta segunda-feira.

A cineasta de "O Pântano", "A Rapariga Santa", "A Mulher sem Cabeça" e "Zama" foi destacada pelo diretor do festival, Alberto Barbera, como "a realizadora mais importante da América Latina e uma das maiores em todo o mundo", acrescentando que o conseguiu com apenas "quatro filmes e uma mão cheia de curtas" em menos de 20 anos.

"É uma honra, uma responsabilidade e um prazer fazer parte desta celebração do cinema, do imenso desejo da Humanidade em se compreender a si mesma", destacou Lucrecia Martel no mesmo comunicado.

O festival mais antigo do mundo vai decorrer entre 28 de agosto e 7 de setembro. O último Leão de Ouro foi para "Roma", de Alfonso Cuarón.

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar e a atriz britância Julie Andrews vão ser homenageados com o Leão de Ouro pelas carreiras.