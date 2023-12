Sem dificuldade ou surpresa, "Rebel Moon – Parte Um: A Menina do Fogo" chegou à Netflix e tornou-se o filme mais visto em apenas três dias.

Segundo os dados disponibilizados pela plataforma, o novo épico de ficção científica de Zack Snyder pode estar a dividir as opiniões de espectadores e críticos, mas acumulou 23,9 milhões de visualizações nas audiências da semana entre 18 e 24 de dezembro, apesar de ter sido lançado apenas no dia 21.

Apesar da boa estreia, ficando no Top 10 de 93 países, os números do filme onde se destacam Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher e Charlie Hunnam, estão longe de bater recordes na plataforma, onde recentemente tiveram melhores estreias a animação "Leo", com Adam Sandler (34,6 milhões de visualizações) e "The Killer", de David Fincher e com Michael Fassbender (27,9 milhões).

Mais importantes como barómetro do impacto de um filme na Netflix são as audiências que incluem um segundo fim de semana, uma vez que incluem uma semana inteira de exibição pela primeira vez.

"Deixar o Mundo Para Trás", o preferido dos espectadores durante três semanas, ficou pelas 19,7 milhões de visualizações e o segundo lugar no Top 10 global.

O 'thriller' com Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke já acumula 106,3 milhões de visualizações e é um 'blockbuster' de audiências para a Netflix num ano em que entraram no Top 10 dos seus filmes originais mais vistos de sempre apenas "A Mãe", com Jennifer Lopez, e "Tyler Rake: Operação de Resgate 2", com Chris Hemsworth (este em décimo lugar, com 134,9 milhões)

Já "Maestro", o 'biopic' de e com Bradley Cooper, não está a conquistar os espectadores da Netflix, apesar de ser a sua maior aposta para os Óscares: lançado no dia 20 (um dia antes de "Rebel Moon"), não entrou sequer no Top 10 global, pelo que não há números de audiências.

Apesar da presença nas listas dos melhores do ano de muitas organizações de críticos, o filme sobre Leonard Bernstein e a relação com a esposa Felicia Montealegre apenas entrou no Top 10 de seis países: Portugal (um nono lugar), Israel (6.º), Sérvia (7.º), Bulgária, Croácia e Grécia (9º).