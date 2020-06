Numa indústria que valoriza os tamanhos pequenos, a sua imagem foi um contraste que continuou a ser explorado em "À Noite no Museu: O Segredo do Faraó", "Como Ser Solteira", "Irmãos e Espiões", "Isn't It Romantic", "As Vigaristas", "Cats" e "Jojo Rabbit", além das duas sequelas de "Um Ritmo Perfeito".

Mas o facto de o impecável "timing" cómico, revelado nesses filmes e em discursos nas cerimónias de prémios, ter de partilhar protagonismo com o peso a mais causou sofrimento emocional.

"Tinha um emprego em que me pagavam imenso dinheiro para ser grande, o que às vezes pode causar alguma confusão na cabeça" explicou numa entrevista ao jornal britânico The Sun.

"Também fiz 40 anos em março e pensei que este vai ser o ano para me concentrar apenas nos benefícios para a saúde", acrescentou.

"Não é tipo querer perder peso e chegar a um certo número. Trata-se de mais do que isso, é lidar mentalmente com as razões para estar a comer em excesso", continuou.

A evolução de Rebel Wilson tem sido partilhada nas redes sociais e segundo especialistas em dieta, terá emagrecido pelo menos 18 quilos com a ajuda de Jono Castano Acero, um famoso "personal trainer" australiano.