Chris Evans é o nome de peso que se vai juntar a Dwayne Johnson no filme "Red One", confirmou a publicação Deadline.

A estrela reformada do Universo Cinematográfico Marvel junta-se a um projeto para a Amazon que tem sido descrito em termos muito vagos.

O comunicado do estúdio em junho do ano passado descreveu apenas "Red One" como "uma comédia de ação e aventura global para todos os públicos, imaginando um novo universo para explorar dentro do género cinematográfico do Natal".

Com argumento de Chris Morgan, que escreveu vários "Velocidade Furiosa", incluindo o spinoff de 2019 com Dwayne Johnson "Hobbs & Shaw", a realização do futuro filme foi confiada a um homem de confiança do gigantesco ator: Jake Kasdan, que esteve à frente dos dois filmes "Jumanji".

A Amazon é mais recente peça no tabuleiro do grande jogo de Dwayne Johnson em Hollywood, que tem intensas relações profissionais com quase todos os estúdios, incluindo a Disney ("Jungle Cruise"), Sony ("Jumanji"), DC Films/Warner ("Black Adam"), NBCUniversal (além de "Hobbs & Shaw", as séries "Young Rock" e "The Titan Games") e Netflix (com "Aviso Vermelho", que deverá ter duas sequelas, e outros projetos).