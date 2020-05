Mais recentemente escreveu o argumento do filme "Programa da Noite" (inédito comercialmente em Portugal) e criou e escreveu as séries "Quatro Casamentos e Um Funeral" (Hulu) e "Never Have I Ever" (Netflix).

Mindy Kaling também tem uma ligação recente com Reese Witherspoon: trabalharam juntas como atrizes no filme "A Wrinkle in Time" e na série "The Morning Show".

Já Dan Goor foi premiado pelos argumentos para "The Daily Show" e "Late Night With Conan O’Brien". Ainda para televisão, foi o co-criador de "Brooklyn Nine-Nine" e escreveu argumentos para "Parks and Recreation".

Reese Witherspoon já era um talento respeitado em Hollywood, mas foi o sucesso de "Legalmente Loira" em 2001 que a tornou uma estrela aos 25 anos.

Ela era Elle Woods, uma loira abandonada pelo namorado quando este entrava para a faculdade de Direito e decidiu que precisava de uma noiva mais "apropriada". Só que a beleza de Beverly Hills estava disposta a fazer de tudo para manter o seu homem, mesmo que isso implicasse ir para a mesma faculdade, com as previsíveis confusões provocadas pelas suas roupas (dominava o cor de rosa), acessórios extravagantes e Bruiser Woods, o fiel companheiro Chihuahua.

Em 2003 surgiu uma sequela com Elle Woods a lutar pelos direitos dos animais em Washington .

Os dois filmes permanecem muito populares junto do público feminino mais jovem, que os tem vindo a descobrir em DVD ou através de musical de teatro que continua em digressão nos EUA.