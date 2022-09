A realizadora e ilustradora portuguesa Regina Pessoa desenhou o cartaz oficial do festival de cinema de Clermont-Ferrand, dedicado à curta-metragem, e que está marcado para janeiro, em França, anunciou a organização.

Depois de ter feito parte, este ano, do júri oficial, Regina Pessoa foi convidada a desenhar a imagem oficial do festival, conjugando várias referências, literárias, geográficas e cinematográficas, incluindo a obra "Alice no País das Maravilhas".

O festival de cinema de Clermont-Ferrand está marcado de 27 de janeiro a 4 de fevereiro.

Regina Pessoa é uma das mais premiadas realizadoras do cinema português de animação, nomeadamente com os filmes "História trágica com final feliz" (2007) e "Kali, o pequeno vampiro" (2012).

Em 2015, Regina Pessoa assinou o cartaz oficial do Festival de Cinema de Animação de Annecy, em França, numa homenagem às mulheres e ao teatro de sombras.