Uma sondagem do The Hollywood Reporter em novembro de 2018 indicava que 71% provavelmente iriam ver mais depressa um quarto filme "Regresso ao Futuro" (1985-1990) do que um novo capítulo das sagas "Harry Potter", "Star Wars", "Toy Story" ou Marvel.

Isto ajuda a explicar o entusiasmo com que os fãs reagem quando os atores se encontram, como se viu quando Michael J. Fox (Marty), Christopher Lloyd (Doc), Lea Thompson (Lorraine) e Thomas Wilson (Biff) se juntaram na Fan Expo Boston no mesmo ano.

Christopher Lloyd insiste que está disponível para mais filmes e Michael J. Fox sempre disse que não estava nas suas mãos pois o guardião da saga é co-criador e argumentista Bog Gale, que sempre rejeitou categoricamente a ideia, tal como Robert Zemeckis, o realizador da saga.

Os dois colocaram nos seus contratos com o estúdio Universal que nenhum filme novo podia ser feito sem a sua autorização. E não têm faltado insistências para eles mudarem de ideias.

"Está sempre a acontecer. Sempre. 'O que podemos fazer para vos convencer a avançar?", contou Bob Gale numa nova entrevista à BBC a propósito da estreia em Londres de uma versão musical para teatro do primeiro filme na quinta-feira (20).