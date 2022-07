Afinal, só durou dois anos o domínio do mercado de cinema da China como o maior do mundo que os analistas descreviam como "consistente e para o futuro".

Segundo as previsões, os EUA voltarão a recuperar a liderança das receitas de bilheteira que mantiveram durante 100 anos e tinham perdido para a China em 2020 e 2021.

Durante a pior fase da pandemia, com Hollywood a adiar os seus grandes filmes ou a mudar para as plataformas de streaming, uma recuperação consistente da crise sanitária e uma série de filmes patrióticos contribuíram para o gigante asiático ganhar e consolidar a liderança que os analistas já tinham previsto ainda em 2019.

O primeiro semestre de 2022 alterou tudo: a venda de bilhetes na China caiu 38% em relação ao mesmo período em 2021 e para o equivalente a 2,6 mil milhões de dólares, fazendo o mercado recuar para os níveis de 2014-2015.

Citada pela revista The Hollywood Reporter, a consultora Artisan Gateway indica que a afluência aos cinemas está a ser afetada pela estratégia de "COVID-Zero" e confinamentos impostas pelas autoridades, a que se somam as relações geladas entre Washington e Pequim e o aumento do clima de repressão política, que resultaram numa quantidade menor de filmes de Hollywood a receberem licença para estrear.

Já nos EUA, começando com "Uncharted", "The Batman" e "Sonic 2", mas principalmente com "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "Top Gun: Maverick" e "Mundo Jurássico: Domínio", as receitas do primeiro semestre atingiram os 3,6 mil milhões de dólares.

Dos três últimos filmes decisivos, só "Mundo Jurássico" foi lançado no mercado chinês e com grande sucesso.

Ironicamente, numa "batalha" de filmes patrióticos em cada um dos mercados, "Top Gun: Maverick", com 571 milhões de dólares e ainda a somar, pode bater nas próximas semanas "The Battle at Lake Changjin II", que se despediu das salas da China com 626 milhões.

Onde a China não representa qualquer desafio a Hollywood é no mercado internacional: "Maverick" já arrecadou 544,5 milhões de dólares fora dos EUA, enquanto o épico chinês ficou-se por menos de um milhão fora das suas fronteiras.

Até ao fim do ano, a previsão é que o mercado americano fique em primeiro lugar com 7,5 mil milhões de dólares, enquanto o chinês irá aproximar-se dos 5,2 mil milhões.