Em 2023, houve menos mulheres em papéis principais no grande ecrã. A conclusão é do estudo anual da Annenberg Inclusion Iniciative, partilhado esta segunda-feira, dia 5 de agosto, que comparou os 100 filmes mais populares do ano passado com os 100 filmes mais marcantes estreados entre 2007 e 2022.

De acordo com os dados revelados pelo The Wrap, em 2023, a representatividade feminina nas longas-metragens de Hollywood caiu 14% face a 2022.

Segundo o relatório, nos filmes mais vistos no ano passado, apenas 32% das personagens com falas eram mulheres. Das 1700 produções analisadas, 68,2% das 5084 personagens com falas eram homens e menos de 1% eram não binárias.

De acordo com as conclusões do estudo, citadas pelo Deadline, a percentagem de mulheres em filmes caiu para o valor mais baixo desde 2007.

O estudo também fez uma análise em relação aos papéis femininos para atrizes com mais de 45 anos. Segundo a Annenberg, apenas 3% dos filmes mais populares de 2023 escolheram uma mulher com 45 anos ou mais como protagonista.

O relatório adianta que os 100 melhores filmes de 2023 contaram apenas com 1,2% de personagens LGBTQI+.