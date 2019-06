A notícia da entrada do ator no projeto "The Batman" dividiu a internet e fãs revoltados com a escolha tornaram viral uma entrevista de 2017 em que ele mostrava relutância em entrar num projeto do género.

A internet não deixa esquecer o que se disse no passado. Principalmente, quando as declarações são "argumentos" para aumentar a revolta de alguns fãs. Foi o que aconteceu quando os descontentes com a escolha de Robert Pattinson para ser o próximo Batman descobriram uma entrevista antiga em que este revelava grande relutância em interpretar um super-herói no cinema. O momento que agora se tornou viral vem de 25 de julho de 2017, quando Howard Stern perguntou à antiga estrela da saga "Twilight" se alguma vez tinha pensado em ser super-herói. "Não, um super-herói não. Na verdade, nunca fiz testes para um. Por um lado, temos de assinar contrato para fazer oito filmes e acabei de sair de cinco, portanto oito é simplesmente imenso", foi a resposta na altura. Continuar a ler Quando Stern lhe recordou o caso de Robert Downey Jr. (Tony Stark/Homem de Ferro no Universo Cinematográfico Marvel), o ator acrescentou que "depende tudo da personagem, mas sem dúvida que isso [o contrato para vários filmes] me fez hesitar um pouco no passado. Porque quando se é apenas um indivíduo, temos de nos comprometer a sério para trabalhar dentro de uma grande máquina". Menos de dois anos mais tarde, Pattinson deixou para trás as dúvidas dos tempos de Edward Cullen e acabou mesmo a fazer um teste para o estúdio, ganhando a corrida a Nicholas Hoult para se tornar o próximo Cavaleiro das Trevas. Uma "contradição" que alguns fãs não perdoam. A previsão é que "The Batman", realizado por Matt Reeves, seja o primeiro de uma nova trilogia. A estreia está marcada para 25 de junho de 2021. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.