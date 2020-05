Robert Pattinson é o novo Batman, mas que ninguém espere vê-lo no grande ecrã a exibir o mesmo físico musculado de Christian Bale na trilogia "O Cavaleiro das Trevas".

Apesar de lhe ter atribuído um rigoroso plano de treinos para se preparar para "The Batman", o ator partilhou com a revista GQ que "acho que se estás sempre a treinar, fazes parte do problema".

"Você define um precedente. Ninguém andava a fazer isto na década de 70. Até James Dean... ele não era propriamente tonificado", acrescentou o ator britânico de 33 anos.

Confirmando que não é de agora que tem essa opinião, o ator recordou um episódio na rodagem dos filmes "Twilight": "A única vez que me disseram para tirar a camisa, acho que me mandaram voltar a vesti-la".