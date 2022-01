A Apple foi quem mais pagou para ficar com um filme sobre a vida de Audrey Hepburn.

Para interpretar a lendária estrela de cinema falecida em 1993, aos 63 anos, foi escolhida Rooney Mara, de 36 anos, que se destacou com "A Rede Social" antes de ser nomeada para os Óscares com "Millennium 1 - Os Homens Que Odeiam as Mulheres" (2011) e "Carol" (2015).

A atriz também está envolvida como produtora.

O projeto terá como realizador Luca Guadagnino, nomeado para os Óscares com "Chama-me Pelo Teu Nome" e que dirigiu ainda "Eu Sou o Amor", "Mergulho Profundo" e uma nova versão de "Suspiria".

Ainda sem título oficial ou datas de produção, o argumento está a ser escrito por Michael Mitnick, mais conhecido em Hollywood pela série da HBO "Vinyl".

Audrey Hepburn nasceu em Ixelles (Bruxelas) em 1929 e cresceu na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial, colaborando com a resistência contra a ocupação alemã.

Depois de estudar ballet e ganhar aclamação na Broadway com a peça "Gigi" após ser escolhida pessoalmente pela escritora Colette, conseguiu o primeira papel no cinema como protagonista com "Férias em Roma" (1953), que lhe valeu o Óscar e a lançou para uma grande carreira em Hollywood onde estão títulos como "Sabrina", "Cinderela em Paris", "A História de Uma Freira", "Boneca de Luxo", "Charada" e "My Fair Lady", mas que teve como face da moeda uma vida pessoal infeliz.