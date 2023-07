Russell Crowe vai fazer 60 anos a 7 de abril de 2024 e admitiu que está numa encruzilhada da sua vida, dividido entre procurar projetos que o estimulem ou a reforma.

Durante uma conferência de imprensa no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, que está a decorrer naquela cidade da República Checa, onde recebeu um prémio da carreira (via Variety), o ator falou sobre a passagem do tempo e o seu envelhecimento.

"Você fica à frente do espelho e pergunta-se 'Quem é este tipo?'. Estou nessa fase", contou, com palavrões pelo meio.

Russell Crowe em "Gladiador"

Contemplando o futuro, Russell Crowe está dividido entre seguir o exemplo do realizador que o dirigiu em vários filmes, incluindo "Gladiador" (2000), que lhe valeu o Óscar de Melhor Ator, atualmente com 85 anos e cheio de projetos, ou a retirada.

"Vou tomar o Ridley Scott como o meu modelo: ele ainda está a descobrir coisas novas no seu trabalho. Ou simplesmente paro e vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Não decidi o que vai ser. Estas são duas escolhas muito válidas", disse aos jornalistas.