A Netflix revelou esta terça-feira o trailer de "The Gray Man", o seu filme original mais caro de sempre.

Ultrapassando "O Irlandês", de Martin Scorsese (pelo menos no orçamento oficial), foram precisos 200 milhões de dólares para a maior aposta de sempre da plataforma para competir com os estúdios tradicionais nas super produções, juntando Ryan Gosling e Chris Evans com Anthony e Joe Russo, a dupla de irmãos que realizou quatro dos maiores sucessos do Universo Cinematográfico Marvel, e um elenco de apoio com nomes como Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfre Woodard.

Segundo a sinopse oficial, "The Gray Man" conta a história do agente da CIA Court Gentry (Gosling), também conhecido como Sierra Six. Tirado de uma penitenciária federal e recrutado pelo seu antigo mentor Donald Fitzroy (Thornton), Gentry tinha como função espalhar a morte com o aval da agência norte-americana. Porém, num volte-face do destino, Six tornou-se agora o alvo, perseguido pelo mundo fora por Lloyd Hansen (Evans), um antigo colega da CIA que não olha a meios para o neutralizar. Felizmente, Six conta com a ajuda preciosa da agente Dani Miranda (de Armas). E vai precisar dela.

Adaptação de um romance de Mark Greaney, o mesmo que continuou a saga literária "Jack Ryan" após a morte de Tom Clancy, a aposta da Netflix não se fica apenas por um filme: se for um sucesso junto dos subscritores, existem mais 10 livros na coleção e também há planos para fazer uma prequela centrada na personagem de Chris Evans.

Rodado em vários países europeus em 2021, "The Gray Man" terá distribuição nos cinemas portugueses a 14 de julho, seguido pelo lançamento na plataforma no dia 22.

TRAILER LEGENDADO.