"O Projeto Adam" é a mais recente novidade no Top 10 dos filmes originais mais vistos de sempre da Netflix.

Desde o lançamento a 11 de março e até dia 27, o filme com Ryan Reynolds somou 209,5 milhões de horas de visualizações e está na sétima posição dos filmes (em inglês) produzidos pela Netflix.

A posição no ranking ainda irá subir pois a contagem oficial só termina aos 28 dias: "Indesculpável" em quinto lugar e "O Irlandês" em sexto estão a pouco mais de 5 milhões de horas de diferença.

Com o novo ranking divulgado esta terça-feira, Ryan Reynolds tornou-se o único ator com três filmes no Top 10. Os outros dois títulos são "Aviso Vermelho", em primeiro lugar com 364.02 milhões de horas, e "6 Underground", em nono com 205,47 milhões de horas.

A outra estrela com mais do que um filme no Top 10 é Sandra Bullock: além de "Indesculpável", tem em terceiro lugar "Às Cegas" (282,02 milhões de horas), que foi o filme original mais visto na Netflix desde o seu lançamento em dezembro de 2018 até à chegada de "Aviso Vermelho" em novembro de 2021.