Numa antecipação do podcast do The Daily Beast’s "The Last Laugh", Sacha Baron Cohen contou que Pamela Anderson era a única personalidade pública que estava dentro da piada do filme ("caso contrário, seria rapto") e a cena foi ensaiada e repetida duas vezes porque os fãs não reagiram no primeiro evento.

A seguir, fez a maior revelação: elogiou a coragem de Pamela Anderson por ter sofrido uma lesão no maxilar durante a rodagem e perdido o marido.

"Kid Rock viu o filme e mandei uma mensagem à Pamela Anderson e perguntei 'Como é que correu? O que ele achou?' e ela respondeu 'Ele vai divorciar-se'", recordou. Quando Cohen lhe perguntou a razão, a resposta foi "Por causa do filme".

"Pensei que era uma piada, mas algumas semanas mais tarde eles divorciaram-se e colocaram na razão para o divórcio 'Borat'. Portanto, houve algumas vítimas", acrescentou.

O filme estreou a 3 de novembro de 2006 e a data oficial do divórcio foi 27 de novembro. O casamento não chegou a completar quatro meses.

