"Project Artemis" recuperou dos contratempos de bastidores e tem agora um novo ator e realizador.

Espera-se que a produção avance rapidamente assim que se concluírem as negociações para Channing Tatum se juntar a Scarlett Johansson, substituindo Chris Evans, que teve de sair porque a produção interferia com a agenda de dois outros projetos com que está comprometido.

Atrás das câmaras como realizador ia estar Jason Bateman, a estrela da série "Ozark", mas após afastar-se "amigavelmente" pelas habituais "diferenças criativas", foi agora anunciado Greg Berlanti, que assinou "Com Amor, Simon" (2017), mas é mais reconhecido pela ampla experiência como produtor de televisão, ligado a séries como "Arrow", "Riverdale", "The Flash" e "The Flight Attendant".

Os envolvimentos de Tatum como Berlanti foram confirmados pela produtora These Pictures.

Os detalhes sobre a história são vagos, além de que envolve a corrida espacial na década de 1960. O projeto é uma grande prioridade para a Apple, que pagou por ele mais de 100 milhões de dólares.