Com a indústria a recuperar lentamente de uma pandemia que suspendeu rodagens, adiou lançamentos, cancelou festivais e fechou cinemas, a 93ª cerimónia dos Óscares acontece finalmente este domingo, 25 de abril.

"Mank" lidera a corrida com 10 nomeações mas é "Nomadland" o grande favorito à vitória depois de ter dominado as prémios de outras organizações e associações de críticos, tem todas as nomeações esperadas: além de Filme e Realização, concorre para Atriz (Frances McDormand, que também pode ganhar como produtora), Argumento Adaptado, Fotografia e Montagem.

Para o dia 25 de abril o SAPO preparou uma cobertura especial dos Óscares, que começará logo na manhã de domingo com uma série de conteúdos de antevisão e prosseguirá pela madrugada dentro (de domingo para segunda-feira) com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia. Tudo isto, numa área especial dedicada ao tema no SAPO Mag e em www.sapo.pt.

Rui Pedro Tendinha e Sílvia Rizzo

Paralelamente a este acompanhamento, o SAPO promoverá na sua página de Instagram, a partir das 22h00, uma emissão em direto conduzida pelo crítico de cinema Rui Pedro Tendinha (Cinetendinha) e pela atriz Sílvia Rizzo, por onde passarão uma série de figuras do showbiz para comentários durante a noite dos Óscares. Serão conversas divertidas, ligeiramente caóticas, totalmente cinéfilas, mas sempre com um humor orgânico.

A lista de convidados conta com os atores Joaquim de Almeida, Victoria Guerra, Lúcia Moniz, Sónia Balacó, Pedro Hossi, Manuel Marques, Lourenço Almeida, Filipe Vargas, Marta Gil e Francisco Froes. Estarão também presentes a realizadora Ana Rocha de Sousa, o mágico Helder Guimarães (a partir de Los Angeles), os apresentadores Fernando Alvim, Maria João Rosa e Sara Ribeiro, o mentalista João Blummel e o diretor de Informação do SAPO Mário Carneiro.

Fique acordado connosco e siga tudo no SAPO Mag, na Homepage do SAPO e no Instagram do SAPO.

Na segunda-feira, pelas 13h30, poderá ainda juntar-se e participar numa conversa de rescaldo no Clubhouse com a equipa do SAPO Mag.