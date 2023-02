Com o título de “O melhor dos mundos”, a longa-metragem deverá chegar aos cinemas no início de 2024.

“O filme passa-se em Lisboa, tem um lado bastante científico, trata de questões totalmente realistas” e vai “começar a ser rodado durante o mês de abril”, disse Sara Barros Leitão, sublinhando não poder adiantar mais pormenores sobre a película.

Entre os novos trabalhos de Sara Barros Leitão para 2023 conta-se a criação de um texto inédito, a apresentar dia 28 de março na Sala Tallers, no Teatro Nacional da Catalunha, em Barcelona.

“Regras para um beijo” é uma das duas peças portuguesas que terão leituras encenadas por portugueses em Barcelona, com um elenco catalão, um dia depois do Dia Mundial do Teatro.

Trata-se de uma peça sobre “o que os fantasmas do teatro terão feito durante todo o tempo em que os teatros de todo o mundo fecharam”, revelou a criadora.

Um tema que, na altura dos isolamentos devidos ao covid-19, deixaram a atriz e dramaturga a “imaginar” o que terá acontecido com os milhares de teatros que fecharam em todo o mundo e “o que é que os fantasmas do teatro terão feito durante esses meses lá sozinhos com aqueles figurinos, com aqueles textos”.

“Há sempre fantasmas nos teatros, quem faz teatro sabe isso, há sempre fantasmas que nos atormentam, sejam os nossos medos, sejam algumas superstições”, explicou.

O outro encenador português convidado foi Manuel Tur, que apresentará o texto “Viagem a Portugal – última paragem ou o que nós andámos para aqui chegar”, de Joana Craveiro, indicou Sara Barros Leitão.

A iniciativa integra-se numa parceria entre o Teatro Nacional São João (TNSJ) e o Teatro Nacional da Catalunha, subordinada à dramaturgia emergente, e integra-se nas comemorações do Dia Mundial do Teatro.

No âmbito da parceria, no Dia Mundial do Teatro, serão lidas no TNSJ as peças “Ventura” e “M´hauríeu de pagar”, dos dramaturgos catalães Cristina Clemente e Jordi Prat i Coll, respetivamente. Dirigidas por encenadores catalães, as peças terão elenco português.

"Guião para um país possível", com base nos jornais oficiais da Assembleia da República dos últimos 50 anos, é outra das novas criações de Sara Barros Leitão para este ano.

A peça, a estrear em dezembro no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, vai “dialogar” com os 50 anos do 25 de Abril de 1974 e andará, entre janeiro e abril de 2024, numa digressão "num grande espetro nacional", no ano em que se comemora o meio século da Revolução dos Cravos.

"Guião para um país possível" não terá "um olhar apenas saudosista” sobre o 25 de Abril de 1974, afirmou Sara Barros Leitão. Antes “um olhar do que aconteceu a partir desse dia”, nomeadamente que conquistas e retrocessos foram sendo alcançadas.

A representar “Guião para um país possível” estarão João Melo e Margarida Carvalho, a partir de um trabalho de pesquisa coordenado por João Mineiro, sociólogo e antropólogo especialista em assuntos parlamentares.

A dramaturgia é de Carlos Alvarez, enquanto na cenografia, nos figurinos, no som, na luz e na montagem do espetáculo estarão trabalhadores com quem Sara Barros Leitão tem contado para os seus projetos, num total de 17 para este espetáculo.

Sara Barros Leitão é a diretora artística da estrutura Cassandra, que fundou e criou em 2020.