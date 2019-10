Scarlett Johansson aproveitou uma presença no "talk-show" de Jimmy Fallon para colocar um ponto final nas teorias de conspiração à volta do que aconteceu à Viúva Negra em "Vingadores: Endgame".

[AVISO DE SPOILER PARA QUEM NÃO VIU O FILME]

Seis meses após a estreia, ainda há fãs que não se conformam com a morte da personagem e ainda a do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.).

"Existem poucas coisas que são certas, mas seguramente que a morte é uma grande certeza, correto? Sim, sem dúvida", explicou.

"E as pessoas simplesmente não querem... definitivamente não acreditam e tentaram convencer-me que a minha personagem na verdade não morreu, mas que talvez [...] existia num universo paralelo. Mas não, acho que a morte é uma coisa final", reforçou.

As palavras da atriz ecoam outras declarações que fez em julho, quando disse que o filme sobre a Viúva Negra, uma prequela que chegará aos cinemas na primavera de 2020, não compensava tristeza com a sua "morte" no Universo Cinematográfico Marvel naquele que se tornou o maior sucesso das bilheteiras a nível mundial.