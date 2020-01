O ator partilhou tudo, acrescentando um emoji com o rosto comprometido (clique a seguir para ver na totalidade).

O apoio de Sebastian Stan à crítica negativa também não passou despercebido a John Boyega, que recentemente criticou (e foi criticado) nas redes sociais aspetos de "Star Wars: Os Últimos Jedi" e "Star Wars: A Ascenção Skywalker".

O ator que interpretou Finn na terceira trilogia na galáxia muito, muito distante, deu-lhe as "boas-vindas" ao clube.

[AVISO DE SPOILER]

A controvérsia tem a ver com o facto de Steve regressar no final de "Vingadores: Endgame" aos anos 40 para ficar com Peggy Carter (Hayley Atwell), regressando ao presente como um homem idoso para entregar o escudo ao seu amigo Sam Wilson e nomeá-lo o próximo Capitão América.

Este desfecho faz a ponte para a série "The Falcon and the Winter Soldier", que vai ser lançada no serviço de streaming Disney+ em agosto, mas vários fãs da Marvel acharam que a decisão de Steve Rogers não fez justiça à natureza altruísta da personagem.

[FIM DE SPOILER]