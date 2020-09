Esta série televisiva, assinada por Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira, é composta por 11 episódios documentais sobre outros tantos escritores de língua portuguesa distinguidos com o Prémio José Saramago, e quatro desses retratos são exibidos hoje, em antestreia, na sessão especial do último dia da competição do festival IndieLisboa.

Na sessão em antestreia, no Cinema Ideal, será possível conhecer, em documentários de meia hora, os escritores portugueses Paulo José Miranda e João Tordo, a brasileira Adriana Lisboa e o angolano Ondjaki.

"Herdeiros de Saramago" tinha estreia marcada na RTP para junho, mas acabou por ser adiada para novembro, pensada agora para coincidir com o aniversário de nascimento de José Saramago.

Em janeiro deste ano, ainda com a série em fase de rodagem, o jornalista Carlos Vaz Marques contava à agência Lusa que a série pretende mostrar facetas dos autores premiados que serão "uma revelação mesmo para quem lê há muito os livros que escrevem".

Paulo José Miranda, o primeiro a ser distinguido com aquele prémio literário, em 1999, com "Natureza morta", recordou no documentário que na adolescência escreveu letras para uma banda punk e que gastou o prémio monetário numa câmara de filmar para a namorada da altura, cineasta.

No filme, o escritor recorda ainda o tempo em que viveu na Turquia e no Brasil, como essas vivências se refletiram no que escreveu, e explica a presença do álcool e do chá nas rotinas de escrita.