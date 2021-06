Antes que outros meios mostrassem os novos fatos de forma clandestina, o realizador David F. Sandberg partilhou a primeira fotografia dos atores adultos como super-heróis na sequela de "Shazam!", intitulada "Shazam! Fury of the Gods" ["Shazam: Fúria dos Deuses", em tradução literal].

Da esquerda para a direita, surgem Adam Brody (como Freddy Freeman), Meagan Good (Darla Dudley), Ross Butler (Eugene Choi), Zachary Levi (Shazam), Michelle Borth (Mary Bromfield) e D.J. Cotrona (Pedro Peña).

VEJA A IMAGEM.



O novo filme de super-heróis do Universo DC Comics continuará centrado no adolescente Billy Batson (Asher Angel), a quem um feiticeiro dava o poder de se tornar um super-herói já adulto (Zachary Levi com sensibilidade de miúdo), bastando para isso gritar a palavra "Shazam". À sua volta estava o melhor amigo Freddy (Jack Dylan Grazer), um grande fã de tudo o que envolve o mundo dos super-heróis, e outras crianças de uma família adotiva.

Além do regresso dos atores do primeiro filme de 2019, as novidades são Rachel Zegler num papel secreto (a revelação da nova versão de "West Side Story”, de Steven Spielberg, que deve chegar aos cinemas no Outono) e Helen Mirren e Lucy Liu como vilãs.

"Shazam! Fury of the God" tem estreia anunciada para os cinemas a 2 de junho de 2023.