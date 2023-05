Muito conhecido no seu país, a carreira do ator britânico Simon Pegg deu um salto quando entrou em "Missão: Impossível 3" ao lado de Tom Cruise em 2006.

No entanto, o ator revelou que durante a rodagem da super produção de Hollywood escondeu o seu alcoolismo, um vício que só começou a tratar após o nascimento da sua filha em 2009.

"Aprende-se a fazer sem que ninguém se aperceba porque aquilo assume o controlo. Quer sustentar-se e fará tudo para não ser parado. Mas, eventualmente, chega-se a um ponto em que não pode ser escondido e, felizmente, consegui sair desse afundamento", revelou durante uma entrevista recente ao programa "Desert Island Discs", da BBC Radio 4.

Simon Pegg em "Missão Impossível III"

Pegg também levou a ponta do véu da sua relação com Tom Cruise, dizendo à anfitriã Lauren Laverne que apesar de serem amigos, evita falar da controversa ligação da super estrela americana à Igreja da Cientologia porque seria "abusar do acesso privilegiado que tenho com ele".

"O meu relacionamento com ele é muito simples e agradável. Sempre foi um relacionamento muito fácil. Acho que percebe que é uma experiência diferente quando se conhece a pessoa em vez do emaranhado de mitologia que se forma à sua volta. Isto é, ele adora e aprecia [a fama], é tudo o que conhece. Isso dá-lhe energia e estimula-o", acrescenta.

"Acho que não gostaria especialmente disso. Acharia muito stressante e opressivo, e faria querer recuar. Estou feliz onde estou", conclui.

A equipa Cruise e Pegg voltará ao grande ecrã este verão com "Missão Impossível: Ajuste de Contas - Parte Um", o sétimo capítulo da saga, a 13 de julho.