O filme “Sleepwalk”, do português Filipe Melo, recebeu o prémio Onofre à Melhor-Curta Metragem do 25.º Festival Ibérico de Cinema, que decorreu em Badajoz, Espanha, e no qual foram distinguidos outros portugueses, foi hoje anunciado.

“Sleepwalk”, uma adaptação ao cinema do conto em banda desenhada com o mesmo nome, da autoria de Filipe Melo e Juan Cavia, publicado em 2017 na revista Granta Portugal, venceu o prémio Onofre à Melhor Curta-Metragem, no valor de três mil euros, de acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

Além de “Sleepwalk”, o festival, que terminou no sábado, distinguiu ainda o ator Fernando Rodrigues com o prémio AISGE para a Melhor Interpretação Masculina, em “Por tua testemunha”, de João Pupo, e “Equinócio”, de Ivo M. Ferreira, com o prémio AEC para Melhor Fotografia, da responsabilidade de João Ribeiro.