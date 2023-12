Terminou a c carreira de Denzel Washington como realizador?

A novidade foi dada por Spike Lee, seu grande amigo e que o dirigiu em quatro filmes, incluindo "Malcolm X"(1992) e "Infiltrado" (2006), durante uma conversa com Bradley Cooper no especial "Directors on Directors" da revista Variety.

Washington, vencedor de dois Óscares e nomeado para mais oito, fez quatro filmes atrás das câmaras: “Antoine Fisher” (2002), “Debate Pela Liberdade ” (2007), “Fences - Vedações” (2016) — o trabalho de maior impacto, nomeado para Melhor Filme e que valeu a estatueta dourada de Atriz Secundária a Viola Davis — e “Um Diário Para Jordan" (2021), com Michael B. Jordan, que desapareceu sem deixar rasto na temporada natalícia há dois anos.

Foi de forma casual que surgiu a revelação de que já não tem vontade de trabalhar atrás das câmaras.

Cooper começou a falar efusivamente de como gostava de "Fences" depois de Spike Lee recordar que, no final de "Malcolm X", Washington lhe disse que "Tu e eu não vamos voltar a fazer isto", referindo-se a serem atores lado a lado.

"Ele diz que está despachado", disse Lee.

"Está despachado de fazer o quê", perguntou Cooper.

"De realizar", foi a resposta, perante a incredulidade e desilusão do ator, realizador e argumentista de "Assim Nasce Uma Estrela" e "Maestro".

Mas Lee fechou-se em copas sobre dar mais informações, rindo e fazendo um ar comprometido depois da indiscrição.

