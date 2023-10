Após os mundos da série "The Witcher", Henry Cavill vai continuar pelos territórios do fantástico e de espada na mão: o ator britânico de 40 anos será o protagonista de uma nova versão de "Highlander" ("Duelo Imortal" em Portugal).

Chad Stahelski será o realizador do projeto em desenvolvimento há vários anos pelo estúdio Lionsgate para dar nova vida no cinema à saga de culto da década de 1980, um nome que dispensa apresentações após dirigir os quatro filmes da saga "John Wick".

O Deadline confirmou que este "pacote" de talentos será apresentado pela Lionsgate aos potenciais investidores no American Film Market, que se realiza entre 31 de outubro e 5 de novembro em Santa Monica (EUA).

Sabe-se ainda que não serão poupados esforços: trata-se de uma grande produção com orçamento acima dos 100 milhões de dólares.

O novo filme, que Stahelski chegou a descrever como "'John Wick' com espadas", irá basear-se no original de 1986 com Christopher Lambert, Sean Connery e Clancy Brown.

O filme seguia as aventuras do escocês Connor McLeod, nascido há 500 anos e que fazia parte de uma raça de imortais, que se digladiavam desde tempos imemoriais com o objetivo de se eliminarem até apenas um deles sobreviver.

Apesar de não ter sido inicialmente um sucesso quando chegou aos cinemas em 1986, "Duelo Imortal" começou a ganhar popularidade na Europa e a seguir nos EUA quando foi lançado em vídeo

Apesar de ter um franco-americano a fazer de escocês (Christopher Lambert) e um escocês a fazer de espanhol (Sean Connery), para o fenómeno contribuíram a realização dinâmica do australiano Russell Mulcahy, muito rodado na área dos videoclips, somada à invulgaridade da premissa e à banda sonora dos Queen.

Seguiram-se várias sequelas, todas com fortes críticas negativas e sem conseguirem capturar o impacto do original, além de uma série de televisão com seis temporadas entre 1992 e 1997, protagonizada por Adrian Paul, bastante mais bem acolhida.