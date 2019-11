Segundo a sinopse oficial divulgada pela Disney-Pixar, a história vai das ruas de Nova Iorque até reinos cósmicos nunca vistos e anda à volta de Joe Gardner (voz de Jamie Foxx), um professor de música do ensino secundário cuja verdadeira paixão é a música jazz. Quando está prestes a concretizar o seu sonho tem um encontro inesperado com 22, uma alma perdida (Tina Fey), e juntos vão encontrar uma maneira de trazer Joe de volta à Terra.

O realizador, citado no comunicado do estúdio, salienta que a ideia para a história tem 23 anos de formação: "Tudo começou com o meu filho - tem 23 anos agora - mas desde o instante em que nasceu, já tinha uma personalidade. De onde veio isso? Pensei que a sua personalidade se desenvolvesse através da sua interação com o mundo. E, no entanto, ficou bem claro que todos nascemos com um senso muito único e específico de quem somos".

Foi ainda revelado que o conceituado Jon Batiste será o responsável por escrever música jazz original, enquanto Trent Reznor e Atticus Ross (da banda Nine Inch Nails) vão compor a banda sonora.

