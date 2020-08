Intitulado “Sozinhos Juntos”, o ciclo realiza-se com sessões gratuitas às sextas-feiras e sábados, começando com “The Tokyo night sky is always the densest shade of blue” (2017), de Yuya Ishii.

“Dear Stranger” (2017), de Yukiko Mishima, é apresentado a 29 de agosto e 4 de setembro, e a 5 e 11 de setembro será a vez de “Three Stories of Love” (2015), de Ryosuke Hashiguchi.

“Life on the longboard 2nd wave” (2019), de Ichiro Kita, encerra este ciclo, a 18 e 19 de setembro.