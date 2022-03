Para Steven Spielberg, o mundo do streaming e concretamente a série da Coreia do Sul "Squid Game" mudou a "equação" da indústria do cinema e televisão para melhor no que se refere ao processo de escolha de atores pois provaram que é possível conseguir um sucesso gigantesco sem ter obrigatoriamente estrelas.

As declarações foram feitas num evento da Associação de Produtores nos EUA no sábado quando se debatia o tema da importância das estrelas de cinema no "casting" de uma produção.

A Netflix já teve outros sucessos internacionais, nomeadamente com as séries espanholas "La Casa de Papel" e "Elite", mas "Squid Game" foi muito mais longe: além das audiências, a série da Coreia do Sul e os seus atores foram nomeados e ganharam prémios dentro da indústria norte-americana, seguindo o feito revolucionário do vencedor dos Óscares "Parasitas".

"'Squid Game' apareceu e mudou completamente a equação para todos nós. Obrigado, Ted", disse Spielberg, dirigindo-se a Ted Sarandos, CEO da Netflix, que estava presente entre o público do evento.

Referindo-se à natureza cíclica do sistema das estrelas, o realizador e produtor da recente versão do musical "West Side Story" elogiou as plataformas do streaming por permitirem que atores desconhecidos sejam protagonistas das séries.

"Há muito tempo, eram as estrelas americanas que traziam o público para os filmes. Agora, é curioso, pessoas desconhecidas podem ser as protagonistas de minisséries completas, podem estar em filmes", continuou, ainda que fazendo a ressalva que o mercado internacional ainda precisa de estrelas conhecidas.

Um outro produtor presente no debate, Todd Black, do filme "Os Ricardos" com Nicole Kidman e Javier Bardem, salientou que também era interessante a possibilidade de misturar e fazer combinações, nomeadamente ter estrelas conhecidas em papéis mais pequenos e um ator desconhecido como protagonista.

"Agora, podemos ir ter com um serviço de streaming ou estúdio e dizer, 'Vou conseguir uma estrela para trabalhar durante três dias neste papel, mas vou avançar com um ator completamente desconhecido. Se o argumento for suficientemente bom e o orçamento suficientemente baixo, conseguimos nove em dez vezes", explicou.

Spielberg concordou com esta avaliação para convencer um estúdio a aceitar um 'casting' menos tradicional: "Eles precisam ter uma âncora. Se houver uma âncora com a qual eles estejam familiarizados, pode rodeá-los de rostos menos conhecidos”.