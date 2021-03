Com a nova versão de "West Side Story" à espera de melhores dias dos cinemas (estreia prevista para dezembro) e livre do compromisso de fazer o quinto "Indiana Jones", Steven Spielberg vai regressar à infância... a sua.

Após filmes como "E.T. - O Extra-Terrestre" (1982), "Império do Sol" (1987) ou "A.I. Inteligência Artificial" (2001), o realizador de 74 anos decidiu avançar com um projeto ainda sem título "vagamente" inspirado na sua infância no estado do Arizona (EUA) na década de 1950.

Após ter impressionado Spielberg durante vários encontros, fontes da publicação Deadline Hollywood avançam que Michelle Williams ("O Segredo de Brokeback Mountain", "Manchester by the Sea", "Venom", "Fosse/Verdon"), quatro vezes nomeada para os Óscares, está em negociações para um dos papéis principais, que será uma criação original inspirada parcialmente na mãe do realizador.

Começará agora o trabalho de escolher atores para outros papéis, incluindo o de crianças de várias idades, uma das quais será inspirada pelo próprio Spielberg, que ao longo dos anos revelou em entrevistas como a sua infância no Arizona foi uma grande inspiração para tantos filmes.

Confirmando a dimensão do projeto, esta também será a primeira vez desde "A.I." que o realizador trabalhará diretamente no argumento, em parceria com o dramaturgo Tony Kushner, com quem já colaborou em filmes como "Munique", "Lincoln" e precisamente "West Side Story".

A rodagem deverá começar já este verão e a expectativa é que seja lançado em 2022.