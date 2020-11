A história desconhecida da origem do "milagroso" Viagra vai ser o tema do próximo filme de Spike Lee... um musical.

Ao anunciar o projeto à publicação Deadline Hollywood, o realizador de "Não Dês Bronca", "A Febre da Selva", "Malcolm X" e, mais recentemente, "BlacKkKlansman: O Infiltrado" (com que ganhou um Óscar pelo argumento) e "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", agradeceu à mãe (falecida em 1977), recordando que era uma cinéfila que o "arrastava" para ver musicais sem prestar atenção às suas queixas, e que mal pode esperar para "finalmente", "ao entrar na quarta década como cineasta", fazer o seu primeiro musical.

E que a mãe também está à espera.

Ainda sem título, a inspiração para o projeto é um artigo para a revista Esquire escrito por David Kushner, "All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launched Viagra" que relata os bastidores que levaram a que o Viagra, uma droga criada originalmente pela Pfizer para um tipo de dor no peito, acabasse por se tornar um medicamento revolucionário para o tratamento da disfunção erétil.

As canções e a banda sonora foram confiadas a uma dupla famosa nos EUA, Stew e Heidi Rodewald, criadores do premiado musical "Passing Strange".