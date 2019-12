Vários fãs notaram que a dinâmica vista entre Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) em "Star Wars: O Despertar da Força" (2015) podia indiciar algo mais que poderia ser desenvolvido nos próximos filmes, mas isso só inspirou muita "fan fiction".

Até agora, cientes do público infantil, a Lucasfilm e a Disney mostraram-se relutantes em abordar o tema no cinema e televisão, apesar de livros oficiais recentes apresentarem personagens homossexuais e lésbicas.

De facto, acabou por ser a série de animação "Star Wars: Resistance" a deixar uma nova marca no universo cinematográfico com a revelação oficial em outubro de que as personagens Flix e Orka eram oficialmente um casal gay.