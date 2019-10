Destacando o seu talento criativo, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, também em comunicado, não fechou a porta a um regresso no futuro quando conseguirem libertar-se da intensa agenda para se focarem em "Star Wars".

O acordo tinha sido anunciado em fevereiro de 2018 e já em maio deste ano, a Disney tinha marcado a data de estreia do primeiro filme para 20 de dezembro de 2022. Os restantes chegariam em 2024 e 2026.

A contratação tinha sido considerada um triunfo para Kennedy, no seguimento de várias contratempos com "diferenças criativas", como o despedimento de Phil Lord e Chris Miller em junho de 2017 durante a rodagem de "Solo: Uma História Star Wars" e a dispensa dois meses mais tarde de Colin Trevorrow do "Episódio IX" (agora conhecido por "A Ascensão de Skywalker" e realizado por J.J. Abrams).

Permanece a intenção de avançar com dois outros projetos "Star Wars" para cinema: uma nova trilogia sob a tutela de Rian Johnson, realizador de "Star Wars: Os Últimos Jedi", ainda sem datas anunciadas; e um filme desenvolvido por Kevin Feige, presidente e produtor da Marvel.

Na frente do serviço de streaming Disney+ a vitalidade é outra: "The Mandolorian" estreia a 12 de novembro e preparam-se mais duas séries, uma prequela de "Rogue One" com Diego Luna e outra sobre Obi-Wan Kenobi com Ewan McGregor.

Já "Star Wars: A Ascensão de Skywalker", que fecha a terceira trilogia e a história que começou em 1977 com o realizador e criador original George Lucas, chega aos cinemas a 19 de dezembro.